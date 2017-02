Uber é processada em R$ 150 milhões por dedurar suposta traição

Um empresário francês processou a Uber em € 45 milhões (o equivalente a R$ 150,1 milhões, em conversão direta) porque um possível bug no sistema da empresa teria custado seu casamento.

O homem, que vive na Riviera Francesa, no sul do país, diz que pegou o smartphone da esposa emprestado para usar o Uber. Depois, mesmo tendo encerrado a sessão, ela continuou recebendo notificações relacionadas ao uso que ele fazia do app.

Tendo o itinerário do marido em mãos, a mulher teria desconfiado da sua fidelidade, o que causou o fim do casamento, segundo reportagem do Le Figaro. O jornal local informa que haverá uma audiência preliminar sobre o caso no próximo mês.

Outro veículo francês, o The Local, procurou a Uber para entender melhor a história, mas a empresa não quis conversa. "A Uber não comenta publicamente sobre casos individuais, especialmente aqueles que dizem respeito a coisas como um processo de divórcio", disse um porta-voz.